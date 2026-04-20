Trovata l' auto pirata che ha travolto e ucciso Choco a Pasquetta

Nella giornata di oggi è stata individuata l’auto coinvolta nell’investimento che ha portato alla morte di Choco, il cane appartenente a un residente della provincia di Arezzo. L’incidente si è verificato il 6 aprile, durante una passeggiata in via dell’Acropoli, nel giorno di Pasquetta. La vettura è stata trovata dopo una richiesta di rintraccio e si sta continuando a indagare sui dettagli dell’accaduto.