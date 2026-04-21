Il campeggio degli studenti In 300 da tutto il mondo | Riprogettiamolo insieme

Oltre trecento studenti provenienti da vari paesi sono arrivati per partecipare al primo “Glitch Camp”, organizzato nell’area ex Macello di Porta Vittoria, che diventerà il nuovo campus. L’evento si svolge in un’area che attualmente è in fase di trasformazione e coinvolge giovani provenienti da diverse nazioni, impegnati in attività collaborative e workshop legati al progetto. La manifestazione mira a riprogettare lo spazio in modo condiviso e partecipato.

Primissimo “Glitch Camp“ nell’area ex Macello di Porta Vittoria, ovvero nel futuro campus dello IED, che ha deciso di cominciare ad abitare l’area proprio nella settimana dedicata al design, spalancando le porte a 300 studenti che si daranno il cambio per partecipare alla “week“, vivendola a pieno grazie a una costellazione di iniziative e senza spendere una follia (il campeggio è gratuito anche grazie al contributo di Fondazione Cariplo, Ikea ha arredato gli spazi mentre le tende sono di Ferrino ). I primi “glitcher“ sono già arrivati, 80 popoleranno il campeggio urbano questa notte. Vengono da tutta Italia, dall’Europa e non solo. Tra i 30 Paesi rappresentati, c’è anche chi è originario di Israele, Libano, Russia, Ucraina, America Latina, India, Cina.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il campeggio degli studenti. In 300 da tutto il mondo: "Riprogettiamolo insieme" Notizie correlate Mondiali di Winter Triathlon 2026, Padola accoglie 300 atleti da tutto il mondoCresce l’attesa per la rassegna iridata in Veneto dal 27 febbraio al 1° marzo: tre giorni di gare tra Winter Triathlon e Winter Duathlon. A Torino la Fiera Universitaria Internazionale: 49 Atenei da tutto il mondo incontrano gli studentiL’evento gratuito dedicato agli studenti per orientarli ai migliori percorsi accademici globali Si terrà domani, 7 marzo, la nuova edizione della...