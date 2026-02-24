Mondiali di Winter Triathlon 2026 Padola accoglie 300 atleti da tutto il mondo

Padola ospita i Mondiali di Winter Triathlon 2026, un evento che richiama 300 atleti da tutto il mondo a causa della forte tradizione sportiva locale. La competizione si svolge dal 27 febbraio al 1° marzo, coinvolgendo discipline di sci di fondo, corsa e bike sulla neve. La località si prepara ad accogliere gli atleti con piste battute e strutture pronte a gestire l’afflusso di pubblico e concorrenti. L’atmosfera si anima con le ultime sfide di preparazione.

Cresce l’attesa per la rassegna iridata in Veneto dal 27 febbraio al 1° marzo: tre giorni di gare tra Winter Triathlon e Winter Duathlon. L’Italia torna al centro del panorama internazionale del Winter Triathlon. Dal 27 febbraio al 1° marzo 2026 sarà Padola, in Veneto, a ospitare i Campionati Mondiali di Winter Triathlon e Winter Duathlon, a pochi chilometri dalle sedi che hanno accolto i Giochi Olimpici di Milano-Cortina. Dopo le edizioni di Pragelato e Cogne, la rassegna iridata resta dunque nel nostro Paese, confermando il lavoro organizzativo della Federazione Italiana Triathlon. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

Padola: 300 atleti sfidano il freddo ai Mondiali di triathlonPadola ospita una competizione di triathlon tra neve e freddo, causata dalla voglia di sfidare le temperature rigide.

