Cinema e paesaggio al museo archeologico proiezione del film Il sale della terra di Wim Wenders

Domenica 12 aprile alle ore 16, presso il museo archeologico Pietro Griffo di Agrigento, si terrà la proiezione del film “Il sale della terra”, un documentario del 2014 diretto da Wim Wenders e Juliano Ribeiro Salgado. La proiezione si inserisce in un evento che unisce cinema, fotografia e discussione sul rapporto tra uomo e paesaggio, offrendo uno spazio di riflessione sulla connessione tra ambiente e immagini visive.

Un appuntamento che unisce cinema, fotografia e riflessione sul rapporto tra uomo e paesaggio. Domenica 12 aprile, alle ore 16 al museo archeologico Pietro Griffo di Agrigento, sarà proiettato il film “Il sale della terra”: documentario del 2014 diretto da Wim Wenders e Juliano Ribeiro Salgado. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it "Alice nelle città": il film capolavoro di Wim Wenders in versione restaurata al Rouge et NoirIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Lunedì 9 marzo al Supercineclub del Rouge et Noir un road movie non di... Leggi anche: Perfect Days: trama, cast e durata del film di Wim Wenders stasera su Rai 3 Temi più discussi: LATINA, DEBUTTA AL CAMBELLOTTI LA RASSEGNA DEI DOCUMENTARI; Concorso Internazionale di Fotografia Città di Latina, cinque serate per cinque grandi Maestri della fotografia; Koji Yakusho di Perfect Days ospite d'onore al Far East Film Festival di Udine. Wim Wenders, la luce del West: la mostra fotografica a New YorkAbbiamo partecipato al vernissage della mostra del regista tedesco Wim Wenders, aperta al pubblico dal 29 gennaio al 15 marzo 2025 presso la Howard Greenberg Gallery di New York. Written Once presenta ... exibart.com Omaggio a Sebastião Salgado: torna al cinema Il Sale della Terra di Wim Wenders e Juliano Ribeiro SalgadoPer celebrare la memoria del grande fotografo brasiliano Sebastião Salgado, scomparso il 23 maggio scorso all'età di 81 anni, Il Sale della Terra di Wim Wenders e Juliano Ribeiro Salgado, candidato ... comingsoon.it Se siete stati in GIAPPONE, dovete vederlo. Se state per andare in GIAPPONE, dovete vederlo. Se amate il cinema, dovete vederlo. Ecco il link per gustarsi gratis, su RAIPLAY, uno dei migliori film di WIM WENDERS. - facebook.com facebook 1^Tv - Alle 21.20 "Perfect Days" di Wim Wenders con Koji Yakusho, Tokio Emoto, Arisa Nakano | Tokyo. Le giornate di Hirayama, addetto alle pulizie dei bagni pubblici, sono scandite da una rassicurante routine, ma alcuni incontri imprevisti lo riconnetteranno x.com