Il camionista che non si ferma | Scioperare non aveva senso Dobbiamo far mangiare l’Italia

Un camionista di 56 anni, con alle spalle molti anni di esperienza, ricorda con precisione il momento in cui ha iniziato a guidare il suo veicolo, che allora assomigliava a una grande ruota di carro. In passato, aveva considerato lo sciopero come un’azione senza senso e ha dichiarato che il suo obiettivo principale è far arrivare il cibo in Italia. La sua testimonianza si inserisce nel dibattito sul settore dei trasporti e le modalità di protesta.

Claudio Ballerini, 56 anni, non se lo ricorda quasi più. Sono passati anni, una vita, quando strinse per la prima volta tra le mani il volante – allora grande come una ruota di carro – di un camion. Adesso – guida ancora – è al timone di un’azienda che porta il suo nome. Ed è il presidente del Cti, Consorzio trasporti italfrigo di Copparo, una ventina di camion che macinano terreno sulla rete d’asfalto, i colori della bandiera – bianco, rosso e verde – sullo sfondo. "Trasportiamo latte per Parlamalat, lavoriamo anche per Orogel e Mazzoni, per una serie di aziende che operano tutte nel ramo dell’alimentazione, dei generi alimentari", dice, la sua impresa targata Cna.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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