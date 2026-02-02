Crollo del prezzo dell’oro il calo non si ferma | investire ha ancora senso?

Il prezzo dell’oro e dell’argento continua a scendere senza sosta. Dopo i recenti rialzi, i metalli preziosi sono stati investiti da un calo pesante, che si è accentuato con la nomina di Kevin Warsh alla guida della Federal Reserve. La domanda è: investire ancora in questi metalli ha senso o è meglio evitare rischi?

Il crollo del prezzo di oro e argento non accenna ad arrestarsi. Dopo che il boom dei metalli preziosi (registrato negli scorsi giorni) si è schiantato contro la nomina di Kevin Warsh alla guida della Fed, la caduta è stata rovinosa. In meno di una settimana abbiamo assistito ad autentiche montagne russe: dopo i 5.600 dollari l’oncia raggiunti giovedì, il giorno successivo il prezzo dell’oro è calato di quasi mille dollari a quota 4.770. Lunedì 2 febbraio il valore con consegna immediata ( Gold spot ) s’è abbassato a 4.434,3 dollari l’oncia, per un decremento del 3,39%. L’oro con consegna ad aprile (Comex) è invece stato rivisto a 4. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Il prezzo dell’oro e dell’argento crolla di colpo.

L’argento vive oggi una crisi di offerta senza precedenti

