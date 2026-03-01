Milan Futuro-Folgore Caratese di Serie D in diretta | le scelte di Oddo | LIVE NEWS

Alle 14:30 si tiene la partita tra Milan Futuro e Folgore Caratese, valida per la 26ª giornata della Serie D 202526. La sfida si svolge oggi e sarà trasmessa in diretta, con le formazioni e le scelte di formazione decise dall’allenatore del Milan Futuro. La partita si gioca allo stadio di riferimento delle due squadre.

Tra pochi minuti comincia la gara del campionato di Serie D tra Milan Futuro e Folgore Caratese. Il match valido per la 26^ giornata si disputerà al 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno alle ore 14:30. I rossoneri affidati alla guida tecnica di Massimo Oddo incontrano sulla propria strada la capolista del Girone B di Serie D. Vale a dire la Folgore Caratese di Nicola Belmonte. I rossoneri arrivano al match di oggi da due vittorie consecutive che hanno riportato il sereno in casa Milan dopo un periodo in cui la vittoria è mancata per tre settimane. L'Under 23 rossonera cerca oggi la terza vittoria di fila dopo quelle maturate con il Breno e con il Caldiero Terme.