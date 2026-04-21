Il bresciano protagonista agli assoluti Lamberti il ritorno al passato fa bene | record italiano e pass per gli Europei

Il bresciano Michele Lamberti ha ottenuto un risultato inaspettato ai campionati assoluti, stabilendo un record italiano e conquistando il pass per gli Europei. L’atleta, noto per essere figlio d’arte, ha deciso di tornare alle sue radici e ha ottenuto una performance che ha sorpreso tutti. La gara si è conclusa con una prestazione che ha lasciato il segno, portando il protagonista a un passo dalla qualificazione internazionale.

Il risultato che non ti aspetti arriva dalle braccia del bresciano e doppio figlio d’arte Michele Lamberti. Agli Assoluti Primaverili di nuoto l’azzurro ha portato a casa tre titoli. Lo sportivo, recentemente, ha di nuovo stravolto la sua vita, sempre in nome del nuoto: dopo essersi allenato con Alberto Burlina, al centro federale di Verona e spalla a spalla con Thomas Ceccon, è tornato a Brescia con mamma Tanya Vannini. I primi frutti della scelta si sono visti in vasca in questi giorni con il titolo nei 50 dorso e il record italiano in 24’’38, limato di due centesimi rispetto al precedente che deteneva ex aequo proprio con Ceccon. "Questo record italiano ha un sapore diverso e molto speciale – ha detto ai canali della Fedenuoto - Da un anno a questa parte ho faticato tanto per i problemi alla spalla.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il bresciano protagonista agli assoluti. Lamberti, il ritorno al passato fa bene: record italiano e pass per gli Europei Notizie correlate Michele Lamberti super a Riccione: record italiano nei 50 dorso e pass per gli Europei di ParigiPrima finale e subito fuochi d’artificio nei campionati italiani di nuoto in vasca lunga a Riccione. Assoluti di Nuoto, Lamberti fa il record italiano nei 50 dorso: “Un risultato che mi appaga tanto”Riccione, 14 aprile 2026 – Si sono aperti i Campionati Italiani di Nuoto, edizione primavera 2027. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Michele Lamberti da record a Riccione: titolo italiano nei 50 dorso e pass per gli Europei - Radio Bruno; Il bresciano Michele Lamberti stabilisce il nuovo record italiano nei 50 dorso; Michele Lamberti: Questo record italiano nei 50 dorso ha un sapore speciale; Assoluti Riccione: Michele Lamberti da record nei 50 dorso, superato Ceccon. Il bresciano protagonista agli assoluti. Lamberti, il ritorno al passato fa bene: record italiano e pass per gli EuropeiIl risultato che non ti aspetti arriva dalle braccia del bresciano e doppio figlio d’arte Michele Lamberti. Agli Assoluti ... sport.quotidiano.net Il bresciano Michele Lamberti stabilisce il nuovo record italiano nei 50 dorsoInizio da protagonista per Michele Lamberti agli Assoluti Unipol di nuoto in corso a Riccione. Il bresciano, infatti, ha conquistato il titolo italiano ... bsnews.it Anna Lamberti - facebook.com facebook