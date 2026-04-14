Assoluti di Nuoto Lamberti fa il record italiano nei 50 dorso | Un risultato che mi appaga tanto

Sono iniziati i Campionati Italiani di Nuoto a Riccione, con numerose gare che si sono svolte nella prima giornata allo Stadio del Nuoto. Tra i risultati di rilievo, un nuotatore ha stabilito il record italiano nei 50 dorso, dichiarando di essere molto soddisfatto del suo tempo. La competizione rappresenta anche un’occasione per gli atleti di qualificarsi agli Europei in programma questa estate.

Riccione, 14 aprile 2026 – Si sono aperti i Campionati Italiani di Nuoto, edizione primavera 2027. Tantissime le gare svolte nella prima giornata di competizione allo Stadio del Nuoto di Riccione, dove gli Azzurri della Nazionale potranno conquistare il pass per gli Europei di questa estate. Grandi emozioni allora in piscina e nel pomeriggio intenso di bracciate e di medaglie di oggi. E’ arrivato il record italiano di Michele Lamberti nei 50 dorso, insieme all’oro nazionale avuto da Simona Quadarella negli 800 stile libero. Sono arrivati anche i titoli di Davide Marchello nei 400 stile libero e di Lisa Angiolini nei 100 rana. Leonardo Deplano ha espresso grande solidità e ci sono stati gli acuti di Lorenzo Gargani nei 50 farfalla e di Giada Alzetta nei 400 misti.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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