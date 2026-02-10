Juventus mantrafino alla fine | con la Lazio altro risultato positivo allo scadere

La Juventus si prende altri tre punti all’ultimo secondo contro la Lazio, confermando il suo spirito combattivo. I bianconeri hanno dimostrato ancora una volta di non mollare mai, trovando il gol della vittoria proprio nel recupero. La partita è stata intensa e piena di emozioni, con la squadra di Allegri che ha lottato fino all’ultimo minuto, portando a casa un risultato importante.

Il “fino alla fine” tanto declamato tra le mura bianconere non è più soltanto un motto, un qualcosa a cui aggrapparsi. Luciano Spalletti ha convertito queste tre parole in identità, a un qualcosa in cui aggrapparsi nuovamente, in un mantra. Il tecnico di Certaldo ha donato alla Juventus una nuova linfa, una nuova identità. I giocatori, che con Thiago Motta prima e Tudor poi non avevano mai avuto uno scossone, sono tornati a sentirsi giocatori della Juventus. Sin dalla prima conferenza stampa Spalletti aveva fatto capire l’importanza di vestire i colori della vecchia signora. La Juventus, che in precedenza magari si accontentava di pareggiare le partite, ora rischia, ci crede. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, mantra”fino alla fine”: con la Lazio altro risultato positivo allo scadere

