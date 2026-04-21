Il Bayern vince la Bundesliga ma la protagonista è una statua di un pappagallo

Il Bayern Monaco ha conquistato il titolo di campione della Bundesliga, confermando la sua supremazia nel campionato tedesco. La vittoria è stata annunciata in una giornata in cui, sorprendentemente, l’attenzione si è spostata su una statua raffigurante un pappagallo, che ha attirato l’attenzione dei tifosi presenti allo stadio. La premiazione si è svolta davanti a un pubblico entusiasta, mentre la squadra festeggiava il settimo titolo consecutivo.

Monaco di Baviera (Germania) 21 aprile 2026 – Il Bayern Monaco trionfa ancora una volta in Bundesliga. Nella giornata di domenica i bavaresi hanno chiuso aritmeticamente il discorso campionato superando per 4-2 lo Stoccarda e festeggiando nell'abbraccio amichevole dell'Allianz Arena. A livello calcistico non è la più grande delle novità: per i bavaresi si tratta del secondo successo consecutivo, il trentacinquesimo della propria storia e il tredicesimo Meisterschale negli ultimi 14 anni. Un dominio unico tra i top campionati europei. Si sogna in grande in casa bavarese, perché la squadra di Vincent Kompany sente la possibilità di completare il "treble" essendo qualificati anche alle semifinali di Champions League e DFB Pokal.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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