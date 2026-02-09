Bundesliga | il Dortmund vince ancora ma il Bayern ritrova il successo e resta a +6

Questa sera il Bayern Monaco ha ritrovato il sorriso battendo in casa l’Augusta, tornando così a vincere dopo due partite senza successo. La squadra di Nagelsmann ha mostrato carattere e determinazione, riavvicinando il Borussia Dortmund in classifica a sei punti di distanza. La sfida è tornata ad essere più aperta e incerta, con i bavaresi che ora vogliono riprendere il cammino giusto.

Monaco di Baviera (Germania) 9 febbraio 2026 - Dopo due inaspettati passi falsi, si risolleva il Bayern Monaco e lo fa in grande stile. Prestazione maiuscola dei bavaresi e Hoffenheim battuto nonostante il suo grande momento di forma recente. Il Borussia Dortmund non riesce così ad accorciare ancor di più il distacco in vetta, ma tiene alta la pressione festeggiando tre punti in casa del Wolfsburg. In vetta vince solo il Lipsia oltre alle prime due. Dietro invece continua la risalita del Mainz, alla terza vittoria consecutiva e per la prima volta i biancorossi lasciano le ultime tre posizioni della classifica, precipita invece il Werder Brema, con anche il Wolfsburg sull'orlo della zona rossa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bundesliga: il Dortmund vince ancora, ma il Bayern ritrova il successo e resta a +6 Approfondimenti su Bundesliga Dortmund Bundesliga: il Lipsia pareggia e il Bayern sale a +8. Il Dortmund vince contro il Leverkusen Risultati Bundesliga, il Borussia Dortmund risponde a Bayern Monaco e Lipsia. Successo anche dell’Amburgo che accende la zona salvezza! Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Bayern gegen Dortmund #fußball #bayern #dortmund Ultime notizie su Bundesliga Dortmund Argomenti discussi: Il Dortmund non molla: vince all'ultimo la quinta di fila e mette pressione al Bayern; Il Bayern rallenta ancora: soltanto 2-2 sul campo dell'Amburgo; Bundesliga, Dortmund all'ultimo respiro. Stoccarda, che scivolone; Alisson Santos saluta con un assist: lo Sporting vince con gol di tacco al 96’ Liga Portugal Betclic. Bundesliga: Dortmund wins again, but Bayern regains success and remains six points ahead.The Yellow and Blacks remain the Bundesliga's in-form team, but the Bavarians regain the three points. Mainz leaves the red zone, and Werder Bremen drops to third-last place. sport.quotidiano.net Il Dortmund non molla: vince all'ultimo la quinta di fila e mette pressione al BayernLa rete di Guirassy nel finale vale un altro prezioso successo per i gialloneri che restano in scia alla capolista ... tuttosport.com Primi minuti per Reggiani in Bundesliga: chi è il classe 2008 del Borussia Dortmund x.com Esordio ufficiale in Bundesliga per Luca Reggiani Il difensore classe 2008, cresciuto nel Sassuolo, ha fatto il suo debutto tra i professionisti con la maglia del Borussia Dortmund contro il Wolfsburg In panchina, nella stessa serata, anche Samuele Inacio: facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.