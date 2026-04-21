Il Baumgarten alla discesista Audrey Pascual

Il Baumgarten è stato assegnato alla discesista paralimpica Audrey Pascual Seco durante una cerimonia ai Bagni Nuovi. La sportiva è riconosciuta per le sue prestazioni nel settore dello sci alpino paralimpico. La consegna del premio si è svolta in un’atmosfera tranquilla e ufficiale, con presenti alcuni rappresentanti delle istituzioni sportive locali. La premiazione ha attirato l’attenzione di appassionati e giornalisti presenti sul posto.

Il Baumgarten va alla campionessa paralimpica di sci alpino Audrey Pascual Seco. Ai Bagni Nuovi di Bormio la 29esima edizione del Premio Internazionale Baumgarten, organizzata dalla famiglia e dal Lions Club Bormio con i Lions della Valtellina in memoria di Matteo Baumgarten, morto a 19 anni in un incidente stradale negli Usa dove studiava Economia. Quello di Bormio è un evento che non è solo un ricordo ancora vivo nel cuore di papà Giacomo, consigliere di Fondazione Bormio, e di mamma Paola, ma anche dei tanti amici di Matteo, come i ragazzi con i quali gareggiava difendendo i colori dello sci club locale. Presenti il prefetto Anna Pavone, il questore Sabato Riccio e i sindaci dei Comuni dell’Alta Valtellina fra cui quello di Bormio Silvia Cavazzi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il Baumgarten alla discesista. Audrey Pascual Notizie correlate Giovanni Franzoni, chi è il discesista argento alle Olimpiadi 2026Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 va in scena la consacrazione di Giovanni Franzoni. Dominik Paris, chi è il discesista azzurro bronzo alle Olimpiadi 2026Dominik Paris corona con il bronzo in discesa libera alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 una carriera straordinaria, che lo pone di diritto tra i...