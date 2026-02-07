Dominik Paris si prende il bronzo nella discesa libera alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La gara si è svolta oggi con grande tensione, e il discesista azzurro ha dimostrato ancora una volta tutta la sua classe. La vittoria è sfuggita per poco, ma il risultato finale conferma la sua posizione tra i migliori di sempre. La sua carriera, ricca di successi, si arricchisce di un’altra medaglia importante.

Dominik Paris corona con il bronzo in discesa libera alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 una carriera straordinaria, che lo pone di diritto tra i più grandi discesisti azzurri di tutti i tempi. Paris, che il 14 aprile compirà 37 anni, è il veterano della Nazionale. Un atleta solido, che ha costruito negli anni una carriera lunga restando sempre ai massimi livelli. Tra i suoi successi principali, è stato campione del mondo in Supergigante ad Are nel 2019 e ha vinto una Coppa del Mondo di specialità, sempre in Supergigante. Proprio in questa disciplina ha esordito in Coppa del Mondo nel 2008. Le prime vittorie in discesa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Dominik Paris, chi è il discesista azzurro bronzo alle Olimpiadi 2026

