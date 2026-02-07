Giovanni Franzoni chi è il discesista argento alle Olimpiadi 2026

Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Giovanni Franzoni ha fatto il suo debutto importante. Il discesista bresciano, che il 30 marzo compirà 25 anni, ha ottenuto la sua prima grande vittoria a livello internazionale, portando a casa l’argento nella gara di discesa libera. Franzoni, che già da anni si allena e gareggia con successo, ora si prepara a diventare uno dei nomi da seguire nel panorama dello sci alpino italiano.

Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 va in scena la consacrazione di Giovanni Franzoni. Lo sciatore bresciano, che compirà 25 anni il 30 marzo, è salito agli onori delle cronache soprattutto quest’anno, anche se già da diversi anni gareggiava ad alto livello. Il suo debutto in Coppa del Mondo risale a dicembre del 2020. Fermato da un infortunio a gennaio 2023, è tornato in pista ai Mondiali di Saalbach nel 2025 piazzandosi 21esimo nella discesa e 20esimo in slalom gigante. L’exploit nella stagione in corso. È quest’anno però che Franzoni ha ottenuto la consacrazione definitiva: in Coppa del Mondo ha conquistato il primo podio il 19 dicembre 2025 nel supergigante della Val Gardena (3º) e la prima vittoria il 16 gennaio 2026 a Wengen nella medesima specialità. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Oggi a Bormio si sono disputate le prove di discesa libera per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Giovanni Franzoni, chi è lo sciatore italiano argento olimpico. Età, carriera, l'amicizia con Sinner e Tomba, la dedica a FranzosoGiovanni Franzoni, sei un mito. Il velocista italiano vince la medaglia d'argento olimpica nella discesa libera maschile di Bormio e trova il suo primo successo a ... ilmattino.it

Giovanni Franzoni, chi è l'azzurro che fa sognare l'Italia dello sci a Milano CortinaNato a Manerba del Garda il 30 marzo 2001, dopo gli ultimi risultati in Coppa del Mondo si candida a essere uno dei protagonisti nella discesa libera di oggi ... adnkronos.com

L’Italia ha vinto una medaglia d’argento e una di bronzo alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, grazie al secondo e terzo posto di Giovanni Franzoni e Dominik Paris nella discesa libera maschile. Sono le prime due medaglie dell’Italia a queste Olimpiadi: facebook

Doppia medaglia Italia: Franzoni e Paris sul podio A Bormio la discesa libera assegna le prime tre medaglie dei Giochi di Milano Cortina 2026, trionfa l'Italia che conquista due medaglie: argento per Giovanni Franzoni e bronzo per Dominik Paris #Corri x.com