Il Barcellona ha raggiunto un nuovo record in campionato, eguagliando il ritmo di vittorie e punti ottenuti durante le stagioni di Guardiola e Vilanova. La squadra ha ottenuto risultati consecutivi che la pongono in testa alla classifica, mantenendo un vantaggio rispetto alle rivali. Questa serie positiva si inserisce in un quadro di prestazioni che hanno permesso ai catalani di avvicinare i loro migliori risultati degli ultimi anni.

"> Barcellona Dominante: La Leadership in La Liga. La stagione attuale di La Liga sta diventando una vera e propria corsa trionfale per il FC Barcellona sotto la guida di Hansi Flick. I blaugrana hanno raggiunto un totale di 79 punti, assicurandosi un vantaggio di nove punti sul rivale storico, il Real Madrid. Questa performance eccezionale ha messo in luce una squadra che sta giocando un calcio ad altissimi livelli, paragonabile a quelle leggendarie che hanno segnato la storia del club, come quelle di Tito Vilanova e Pep Guardiola. L’approccio tattico di Flick si sta rivelando vincente e il suo team ha mostrato non solo una solidità difensiva ma anche una capacità offensiva di prim’ordine.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Il Barça eguaglia il ritmo record di Guardiola e Vilanova in La Liga.

Pep Guardiola: Il suo inizio a Barcellona #shorts

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