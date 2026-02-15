Chieri-San Giovanni 3-0 | la squadra eguaglia il record di punti della scorsa stagione

La partita tra Chieri e San Giovanni si è conclusa con un punteggio di 3-0, permettendo alle biancoblù di raggiungere il record di punti della passata stagione. La squadra ha dimostrato determinazione e ha mantenuto un ritmo costante, portando a casa un risultato importante. La presenza di un pubblico numeroso allo stadio ha dato ancora più energia alla squadra di casa.

La contesa si avvia con un 3-0 in favore di Chieri, determinato dall'inizio al servizio di Zhuang e dall'efficacia offensiva di Nemeth, che finalize la prima fase con un tap-in di Dervisaj. Il punteggio si stabilizza rapidamente, e al mini-break di metà set la squadra ospite è costretta a inseguire. Il set si chiude con un 25-13, segnando un primo giro di boa decisivo per le padrone di casa. Il duello prosegue con un equilibrio iniziale fino al 5-5, poi una fase di gestione basata su contrasti di muro e battuta. Caruso porta San Giovanni in Marignano davanti di poco, ma Chieri risponde con una serie di risposte decisive: un muro di Nemeth rimette in parità, e un ace di Nervini porta avanti le biancoblù.