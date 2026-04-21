Il banchiere il re del lotto e misster Mushmouth
Durante un periodo di tensioni legate alla segregazione e alle proteste contro le restrizioni, alcuni uomini di colore riuscirono a costruire fortune personali, ispirandosi ai modelli dei bianchi che avevano già raggiunto notevoli ricchezze. In questo contesto, si fa riferimento a figure di rilievo nel settore finanziario e del gioco, tra cui un banchiere, un appassionato di lotterie e un personaggio noto con il soprannome “Mushmouth”.
"Mentre sommosse furiose di bianchi cercavano di imporre la segregazione domiciliare anche nelle città del Nord, alcuni neri riuscirono a imitare i bianchi “fatti da sé“ che in quegli anni accumulavano enormi fortune. Un fattorino diventò il grande banchiere Jesse Ringe; un altro, John Johnson, diventò il re del lotto, gioco che si svolgeva clandestinamente in America, e la fama lo soprannominò Mushmouth, “bocca di fungo“; una ragazzetta diventò la famosa modista Mildred Blount, che servì le più celebri attrici di Hollywood".🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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