Il banchiere il re del lotto e misster Mushmouth

Durante un periodo di tensioni legate alla segregazione e alle proteste contro le restrizioni, alcuni uomini di colore riuscirono a costruire fortune personali, ispirandosi ai modelli dei bianchi che avevano già raggiunto notevoli ricchezze. In questo contesto, si fa riferimento a figure di rilievo nel settore finanziario e del gioco, tra cui un banchiere, un appassionato di lotterie e un personaggio noto con il soprannome “Mushmouth”.