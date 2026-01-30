Tregua del gelo nuove regole per l' Isee il giallo del banchiere trovato morto e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Questa mattina si apre con alcune novità sulle regole dell’Isee, che entreranno in vigore a breve. Intanto, si continua a indagare sul giallo del banchiere ritrovato morto nella sua abitazione. Per chi si interessa di economia, ci sono aggiornamenti importanti sulle nuove modalità di calcolo dell’indicatore. E, come sempre, la redazione vi tiene aggiornati su tutto ciò che succede.

Start, la rassegna stampa di Today.it: edizione di venerdì 30 gennaio 2026. Le notizie del giorno Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: oggi è venerdì 30 gennaio 2026. Niente attacchi su Kiev e altre città dell'Ucraina "per una settimana" per l'ondata di gelo attesa sul Paese. Questa la promessa che Donald Trump annuncia di avere avuto dal presidente russo Vladimir Putin. Lo "zar" però non conferma. Tra l'1 e il 3 febbraio si prevedono, in zone già martoriate dalla guerra, fino a meno 27 gradi sotto zero. Una situazione ai limiti della sostenibilità, soprattutto nelle località in cui gli attacchi delle forze russe hanno portato a interruzioni dei servizi di riscaldamento e forniture elettriche in case, scuole e altri edifici pubblici.🔗 Leggi su Today.it

