Arrestato il figlio del banchiere morto precipitato dal b&b a Milano | il finto incontro per 250mila euro in cripto e il sequestro

È stato arrestato in Spagna il figlio del banchiere ucraino trovato morto a Milano dopo essere precipitato da un B&B in via Nerino lo scorso 23 gennaio. L'indagine ha portato alla scoperta di un falso incontro tra le parti, durante il quale sarebbero stati pianificati 250mila euro in criptovalute. Sono stati sequestrati documenti e dispositivi elettronici legati all’indagine.