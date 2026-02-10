Scuola presidio degli studenti del Liceo Da Procida

Questa mattina circa 700 studenti del liceo Da Procida di Salerno hanno manifestato davanti alla sede dell’amministrazione provinciale. I ragazzi vogliono attirare l’attenzione su alcune questioni legate alla scuola e chiedono risposte alle istituzioni. La protesta è durata poco, ma ha già fatto parlare molti tra genitori e docenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Protesta questa mattina davanti alla sede dell'amministrazione provinciale di Salerno dei 700 studenti del liceo Da procida di Salerno. Da tempo le loro richieste e sollecitazioni di interventi strutturali che interessano il settore dell'edilizia scolastica non trovano ascolto. In particolare, gli studenti hanno lamentato una serie di infiltrazioni nell'aula magna che la rendono da tempo inagibile. in uno striscione gli studenti hanno ricordato il peso delle tasse sulle tasche delle loro famiglie,( tasse al 40% per una scuola dove ci piove dentro: benvenuti al Sud) senza trovare però un'adeguata risposta nel mondo della scuola.

