Imprese e start up per gli studi giuridico economici degli studenti del liceo da Vinci

Nei giorni scorsi, presso la sede dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Reggio Calabria, si è concluso un percorso di formazione scuola-lavoro rivolto agli studenti del liceo Leonardo da Vinci. Sono state coinvolte due classi terze, D e O, e una quarta, N, che hanno partecipato ad attività legate a imprese e start-up nel settore giuridico ed economico.

Presente anche la dirigente scolastica Antonella Borrello, che ha espresso soddisfazione e gratitudine per la professionalità e la disponibilità dimostrate dall’Ordine nel corso dell’esperienza formativa. L’evento conclusivo ha rappresentato il momento di rendicontazione sociale dell’esperienza, durante il quale gli studenti hanno presentato pubblicamente i risultati raggiunti, illustrando il progetto e le competenze acquisite. Gli alunni sono stati guidati dai tutor scolastici Carmela Lucisano, Amos Martino e Teresa Scordino e affiancati dal tutor aziendale, dott. Gianluca Falzea. All’incontro hanno partecipato il presidente dell’ordine, Fabio Mulonia, insieme al vicepresidente dott. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Articoli correlati

Scuola, presidio degli studenti del Liceo Da ProcidaProtesta questa mattina davanti alla sede dell’amministrazione provinciale di Salerno dei 700 studenti del liceo Da procida di Salerno.

Liceo Da Vinci: 922 studenti vincono a FirenzeIl liceo Leonardo da Vinci di Civitanova ha raggiunto il podio ai Colloqui fiorentini, un concorso nazionale dedicato allo studio della letteratura...

She loved him 10 years, he sold her. She divorced & married a CEO, he went mad with regret

Tutto quello che riguarda Imprese e start up per gli studi...

Temi più discussi: Generazione startup: in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta le imprese tecnologiche sono oltre 4.200; Calano imprese e start-up, in flessione anche export e credito. Lavoro stabile, aumenta cassa integrazione; Bando Startup Innovative Veneto 2026: 3 Milioni e Premialità per i Giovani; Bandi finanza agevolata: Pre-Seed 3.0 per startup innovative nel Lazio.

Contributi a Fondo Perduto 2026: Tutti i Bandi Aperti per Imprese, Giovani e StartupContributi a fondo perduto 2026: guida aggiornata a tutti i bandi aperti in Italia per imprese, giovani, donne, startup e agricoltori. Come funzionano, importi e come fare domanda. Quando ho iniziato ... milanolife.it

Basilicata: 9 milioni in più per imprese artigiane e start-upLa Giunta regionale, ha stanziato oltre 9 milioni di euro aggiuntivi per sostenere imprese artigiane, costituende e giovani imprese lucane. Con questo incremento, i tre Avvisi Pubblici salgono da 21 a ... lasiritide.it

I risultati di uno studio a cui hanno contribuito due professoresse dell’ateneo orobico: alla base un’indagine condotta su 393 imprese, rappresentativa della popolazione di piccole e medie imprese italiane - facebook.com facebook

Boom di imprese femminili: oltre 37mila imprenditrici guidano il cambiamento dell’economia x.com