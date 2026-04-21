Il ballo Liscio dell’Emilia-Romagna muove i primi passi verso il riconoscimento Unesco

Il ballo Liscio dell’Emilia-Romagna sta avanzando verso il riconoscimento UNESCO. Questa forma di danza rappresenta una parte importante della tradizione locale, coinvolgendo pratiche musicali, coreutiche e sociali. È praticato in diverse zone e da diverse generazioni, contribuendo a rafforzare i legami tra le persone e le comunità. L’iter per il riconoscimento ufficiale è in corso, con un focus sulla valorizzazione di questa espressione culturale.

Il ballo Liscio, colonna sonora che abbraccia la tradizione di una terra e di una comunità. Un insieme articolato di pratiche musicali, coreutiche e sociali che attraversa territori e generazioni e costruisce legami sociali. Capace, ancora oggi, di rappresentare uno spazio di aggregazione.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Leggi anche: Il Liscio punta all’Unesco: parte ufficialmente il percorso per il riconoscimento mondiale Gessi dell’Emilia-Romagna patrimonio Unesco: la multinazionale ritira il ricorso al TarCasola Valsenio (Ravenna), 11 febbraio 2026 - La multinazionale francese Saint-Gobain ha ritirato il ricorso al Tar contro la nomina a Patrimonio... Una raccolta di contenuti Si parla di: Il mandolino di Antonio Stragapede tra viaggi nel tempo e sperimentazioni. Il liscio verso l’Unesco: avviata la candidatura a Patrimonio dell’UmanitàIl ballo simbolo dell’Emilia-Romagna muove i primi passi ufficiali verso la prestigiosa lista dei beni immateriali. A Bologna il primo incontro istituzionale tra Regione ed enti locali per definire la ... livingcesenatico.it Ballo Liscio patrimonio Unesco: via al percorso per la candidaturaIl ballo Liscio, colonna sonora che abbraccia la tradizione di una terra e di una comunità. Un insieme articolato di pratiche musicali, coreutiche e sociali che attraversa territori e generazioni e ... corriereromagna.it