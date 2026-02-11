Gessi dell’Emilia-Romagna patrimonio Unesco | la multinazionale ritira il ricorso al Tar

La multinazionale francese Saint-Gobain ha deciso di ritirare il ricorso al Tar contro la designazione dei gessi dell’Emilia Romagna come patrimonio Unesco. La notizia arriva dopo settimane di polemiche e fiere proteste da parte delle associazioni che difendono il territorio. Ora si apre uno spiraglio per la tutela di questi speleotemi unici, che rappresentano un pezzo importante della storia naturale della regione.

Casola Valsenio (Ravenna), 11 febbraio 2026 - La multinazionale francese Saint-Gobain ha ritirato il ricorso al Tar contro la nomina a Patrimonio Unesco dei gessi dell’Emilia Romagna. Gessi dell'Emilia Romagna patrimonio Unesco: il video La cava di gesso di Casola Valsenio. Regione Emilia-Romagna e Saint-Gobain Italia si sono impegnate a individuare una soluzione condivisa a sostegno dello stabilimento di Casola Valsenio, nel Ravennate. “L’impianto rappresenta una risorsa produttiva strategica per il territorio e per l’intera filiera del gesso, materia prima considerata centrale per l’edilizia del futuro”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

