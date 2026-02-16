Misterticket ha acquistato e rivenduto oltre 19.000 biglietti, causando un forte aumento dei prezzi per gli eventi più richiesti. In particolare, il suo traffico riguarda principalmente concerti e partite del Napoli al Maradona, dove i prezzi sono saliti in modo notevole. La sua attività ha coinvolto clienti di tutta Italia, creando difficoltà per chi voleva semplicemente comprare un biglietto.

Milano, 16 febbraio 2026 – Dalle sue mani sono passati più di 19mila biglietti per 408 eventi in tutta Italia, sia musicali (in stragrande maggioranza) che sportivi (soprattutto partite casalinghe del Napoli al Maradona). Di questi appuntamenti di primo piano, quasi tutti sold out, 89 si sono svolti all’ombra della Madonnina tra il primo gennaio 2021 e il 31 dicembre 2024 tra stadio San Siro, Forum di Assago, Ippodromo, La Maura, Carroponte, Rho e Bresso (una tappa del Jova Beach Party). Peccato che il titolare della società Misterticket srl, con sede legale nella salernitana Battipaglia, non avesse alcuna autorizzazione per acquistare in blocco i tagliandi e rivenderli a prezzi maggiorati sulla piattaforma Viagogo, plurimultata per il secondary ticketing selvaggio che negli ultimi anni ha fatto lievitare indebitamente il prezzo dei biglietti per concerti e match di calcio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Misterticket, il re del bagarinaggio online: ha acquistato e rivenduto più di 19mila biglietti per 408 eventi. Quali sono

