La magia di Pinocchio al Teatro Nuovo

Da pisatoday.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 8 febbraio, alle 17:00, il Teatro Nuovo presenterà la storia di Pinocchio. La rappresentazione è rivolta a tutti, grandi e bambini, e promette di portare in scena le avventure del burattino di legno. La sala si riempirà di musica, luci e tanti momenti di divertimento. È un appuntamento da non perdere per chi vuole riscoprire il classico in un modo nuovo e coinvolgente.

Domenica 8 febbraio, alle ore 17:00, il Teatro Nuovo porta sul palco un “classico” per eccellenza: la storia di Pinocchio. Metterla in scena è come rappresentare uno Shakespeare per l’infanzia. Con il suo carico di situazioni e personaggi emblematici, rapisce ogni volta e incanta bambini e.🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

Pinoquio2025 -TEATRO SOTAC

Video Pinoquio2025 -TEATRO SOTAC

