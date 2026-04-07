Il 10 aprile si tiene di nuovo il Festival musicale californiano, diventato un appuntamento fisso negli anni Dieci. Manca meno di una settimana alla manifestazione, che richiama appassionati da tutto il mondo e presenta un mix di nuove uscite musicali e stili che richiamano le tendenze del 2016. La manifestazione si svolge in un contesto di grande attesa e rimane uno degli eventi più seguiti nel panorama musicale internazionale.

Manca meno di una settimana al Coachella, il Festival musicale californiano diventato un fenomeno di costume negli anni Dieci. Nonostante i grandi nomi sul palco – da Sabrina Carpenter a Lykke Li, da Iggy Pop a Moby – è la moda il vero elemento di richiamo: il nome Coachella è associato a un vero e proprio stile, ed è un interessante incubatore di tendenze. Che, quest’anno, puntano sulla nostalgia anni 2000 e sul massimalismo: quiet luxury addio, è ora di tornare all’ estetica disordinata ed eccentrica di Tumblr. Tutto ciò che sappiamo sul Coachella 2026. Le date da segnare sul calendario sono i weekend del 10, 11 e 12 aprile e il successivo, dal 17 al 19 aprile. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il 10 aprile torna il Festival musicale Coachella. Nuova musica, vecchio stile: le tendenze più forti si ispirano ...al 2016.

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