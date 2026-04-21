Ignorato il dolore dei bambini il ricorso della ‘famiglia del bosco' per il ricongiungimento
In una recente vicenda legale, gli avvocati della famiglia del bosco hanno presentato un ricorso per ottenere il ricongiungimento con i minori. La richiesta riguarda il riconoscimento dei legami familiari e la tutela dei bambini coinvolti. La discussione si concentra sulle accuse rivolte alla curatrice e alla tutrice, ritenute responsabili di aver trascurato le esigenze e il benessere dei minori, in particolare in relazione alle perizie psichiatriche eseguite.
Gli avvocati della famiglia del bosco contestano curatrice e tutrice, accusate di ignorare i minori e le varie perizie psichiatriche. Chiedono il ricongiungimento dei tre bambini, allontanati da cinque mesi. Nel ricorso sono stati allegati documenti e relazioni che parlano di sofferenza dei minori e del loro desiderio di tornare a casa.🔗 Leggi su Fanpage.it
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