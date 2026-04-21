In una recente vicenda legale, gli avvocati della famiglia del bosco hanno presentato un ricorso per ottenere il ricongiungimento con i minori. La richiesta riguarda il riconoscimento dei legami familiari e la tutela dei bambini coinvolti. La discussione si concentra sulle accuse rivolte alla curatrice e alla tutrice, ritenute responsabili di aver trascurato le esigenze e il benessere dei minori, in particolare in relazione alle perizie psichiatriche eseguite.

Gli avvocati della famiglia del bosco contestano curatrice e tutrice, accusate di ignorare i minori e le varie perizie psichiatriche. Chiedono il ricongiungimento dei tre bambini, allontanati da cinque mesi. Nel ricorso sono stati allegati documenti e relazioni che parlano di sofferenza dei minori e del loro desiderio di tornare a casa.🔗 Leggi su Fanpage.it

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