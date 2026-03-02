Definita la ripartizione delle risorse aggiuntive per il personale ai Comuni biennio 2026-28

È stato stabilito come saranno distribuite le risorse aggiuntive destinate al personale degli enti locali per il biennio 2026-2028. La decisione riguarda la ripartizione di fondi supplementari destinati ai Comuni, con indicazioni precise per i prossimi tre anni. La ripartizione è stata definita e comunicata ufficialmente alle amministrazioni coinvolte.

Definito il riparto delle risorse aggiuntive per il personale degli enti locali per i prossimi tre anni. Il presidente della Regione Renato Schifani, in qualità di assessore ad interim alle Autonomie locali e alla Funzione pubblica, ha firmato oggi il decreto per l'assegnazione delle somme a.