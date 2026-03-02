Autonomie locali risorse aggiuntive per il personale ai Comuni

È stato stabilito come verranno distribuite le risorse aggiuntive per il personale dei Comuni nei prossimi tre anni. La ripartizione riguarda le autonomie locali e riguarda specificamente le risorse destinate al personale degli enti. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda i criteri di assegnazione per il periodo 2024-2026.

Definito il riparto delle risorse aggiuntive per il personale degli enti locali per i prossimi tre anni. Il presidente della Regione Renato Schifani, in qualità di assessore ad interim alle Autonomie locali e alla Funzione pubblica, ha firmato oggi il decreto per l'assegnazione delle somme.