Svezia-Italia in bici | l’impresa epica di Tor da Reggio a Stoccolma

Un ciclista svedese di 56 anni sta percorrendo l’Europa in bicicletta, partendo da Reggio Calabria e puntando a raggiungere Stoccolma. L’impresa coinvolge un viaggio lungo diverse nazioni, con tappe che attraversano il continente, e si distingue per la durata e la distanza coperta. La sua avventura è iniziata nel sud Italia e prosegue attraverso vari paesi europei, portando avanti un percorso che si estende tra le due nazioni.

Tor, un professionista svedese di 56 anni specializzato in ingegneria, sta attraversando l’Europa in bicicletta partendo da Reggio Calabria per raggiungere Stoccolma. L’impresa, che unisce una sfida fisica a un percorso di scoperta culturale, ha il Molise come tappa fondamentale durante il viaggio. L’obiettivo del ciclista è superare un record personale e professionale attraverso un itinerario che tocca diverse nazioni. Questo progetto gli permette di immergersi in realtà sociali e tradizioni umane lontane dalla sua quotidianità. La sosta strategica nel Capoluogo molisano. Nella serata di Pasqua, il viaggiatore è arrivato a Campobasso. Per il riposo ha scelto il Regina Elena, una struttura situata nel cuore della città. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Svezia-Italia in bici: l’impresa epica di Tor da Reggio a Stoccolma Curling 2026: Italia-Svezia, la sfida epica a CalgaryLa sfida tra l’Italia e la Svezia nel Mondiale di curling femminile 2026 a Calgary si annuncia come uno scontro epico tra due stili diversi. Da Barcellona a Monza in bici: l'impresa di Renata per aiutare i neonati in ospedaleUn viaggio in sella alla bicicletta da Barcellona a Monza per salvare mamme e neonati. Argomenti più discussi: Under 21, pronostico Svezia-Italia: gli azzurrini non possono sbagliare; Mondiali 2026, Italia-Bosnia: obiettivo cancellare Svezia e Macedonia; Sotto lo stesso tendone: Arezzo incontra la Svezia nel segno del circo; Svezia U21 - La Gazzetta dello Sport. Svezia in bici: nuovo itinerario 170 km da Göteborg apre a maggioLa pista ciclabile Ljungleden, un itinerario di 170 km la cui apertura ufficiale è prevista per maggio, collegherà la seconda città del Paese, Gothenburg, con la cittadina di Falköping, più a ... it.euronews.com #Ventura: "Dopo #Italia- #Svezia subii violenza anche gratuita. Ma da quella data non è cambiato nulla" x.com Ventura: “Da Italia-Svezia non è cambiato nulla, il ct è l’ultimo dei problemi”. Siete d’accordo “Non è tutta colpa dei ct, è evidente. Ha le sue responsabilità, ma non è un problema di presidente federale o di allenatore, bensì di cultura, di sistema. Faccia - facebook.com facebook