Prompt Engineering per tutti | Come comunicare efficacemente con l’IA per migliorare il lavoro quotidiano

In un mondo in cui l'intelligenza artificiale viene sempre più utilizzata nel lavoro quotidiano, imparare a comunicare con essa risulta fondamentale. Spesso si inviano richieste che producono risposte inaspettate o poco utili, evidenziando la necessità di tecniche specifiche. L'articolo disponibile su MultiSapere approfondisce il tema del prompt engineering, ovvero l'arte di formulare domande chiare e precise per ottenere risultati migliori dall'IA.

Hai mai scritto una domanda a un’intelligenza artificiale e ricevuto una risposta che non ti aspettavi? Forse troppo generica, troppo lunga o completamente fuori tema? Non è colpa tua, e nemmeno dell’IA. Il problema, molto spesso, sta nel modo in cui hai formulato la richiesta. Esiste una competenza sempre più richiesta nel mondo del lavoro che si chiama prompt engineering, e la cosa bella è che non serve essere programmatori o esperti di tecnologia per impararla. Chiunque può farlo. In questo articolo ti spiego cos’è, come funziona e soprattutto come puoi usarla ogni giorno per lavorare meglio e più velocemente. Il termine “prompt” in inglese significa semplicemente “istruzione” o “richiesta”.🔗 Leggi su Multisapere.com

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