Cybersicurezza Momola Engineering | E’ politica industriale con la nostra Ia si rafforza ruolo nazionale

Un rappresentante di Engineering ha affermato che la cybersicurezza rappresenta una vera e propria politica industriale, sottolineando come l’intelligenza artificiale sviluppata dall’azienda contribuisca a rafforzare il ruolo del settore a livello nazionale. Ha inoltre evidenziato che oggi i confini tra ambiti militari e civili si sono progressivamente dissolti, rendendo questa tematica sempre più centrale.

(Adnkronos) – “Viviamo in una fase in cui i confini tra dominio militare e civile si sono progressivamente dissolti. La guerra non è più solo militare: è economica e informativa. È una guerra ibrida che non colpisce confini, ma infrastrutture essenziali — energia, finanza, trasporti, sanità — e che si manifesta con blackout, reti bancarie rallentate, campagne di disinformazione. Negli ultimi anni l’Italia e l’Europa hanno investito sempre di più in cybersecurity, ma è arrivato il momento di un cambio di prospettiva: non possiamo più limitarci a essere consumatori di tecnologia per la nostra sicurezza. Dobbiamo diventare produttori". Ad affermarlo è Fabio Momola, Ceo DHub e Cybertech del Gruppo Engineering, intervenendo oggi al Cybersec 2026 sul tema 'Il digitale come leva strategica tra Hybrid Warfare e Cybersecurity'. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

