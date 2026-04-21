L’uso dell’intelligenza artificiale nel settore sanitario sta crescendo rapidamente in tutta Europa. Tra i paesi del continente, l’Italia si distingue per aver sviluppato strategie e messo in atto investimenti significativi in questo ambito. Tuttavia, nel paese si riscontrano ancora carenze di competenze specifiche nel campo dell’IA applicata alla sanità, un elemento che potrebbe influenzare lo sviluppo futuro delle tecnologie.

L’integrazione dell’intelligenza artificiale nei sistemi sanitari europei sta vivendo una fase di accelerazione decisiva, con l’Italia che si posiziona tra i leader continentali per strategia e investimenti. Un recente rapporto dell’OMSEuropa, basato su rilevazioni effettuate tra giugno 2024 e marzo 2025, evidenzia come la tecnologia stia già trasformando la diagnostica e il supporto ai pazienti, nonostante persistano ostacoli strutturali legati alla formazione del personale e alla gestione dei dati. Diagnostica assistita e nuovi standard normativi in Europa. L’adozione tecnologica non è più un concetto teorico ma una realtà operativa negli ospedali della Comunità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - IA in sanità: l’Italia guida l’Europa, ma mancano le competenze

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