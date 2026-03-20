In Italia, il settore della mobilità connessa sta registrando una crescita significativa, con un valore che supera i 3,36 miliardi di euro. Tuttavia, il mercato affronta una sfida importante legata alla carenza di competenze specifiche, che rischiano di rallentare ulteriori sviluppi e innovazioni nel comparto. La domanda di figure professionali qualificate è in aumento, ma ancora insoddisfatta.

La mobilità connessa in Italia cresce a ritmi sostenuti e supera i 3,36 miliardi di euro di valore, ma il vero nodo resta quello delle competenze. È il quadro che emerge dalla ricerca presentata a Napoli durante la prima tappa del roadshow “ Geely Auto Talks powered by Jameel Motors ”, che ha acceso i riflettori su un settore in piena trasformazione ma ancora alle prese con una carenza strutturale di talenti. Secondo lo studio, realizzato dall’Osservatorio Connected Vehicle & Mobility del Politecnico di Milano con il contributo dell’ Università Federico II, il comparto ha registrato una crescita del 16% a fine 2024. A trainarlo sono soprattutto le connected car, che valgono 1,66 miliardi, e i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), che raggiungono quota 1,2 miliardi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mobilità connessa, Italia in crescita ma mancano le competenze adeguate

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