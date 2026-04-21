IA in crisi | il blackout digitale causato dal guasto alla fibra

Nel tardo pomeriggio di ieri, 20 aprile, un guasto alla fibra ottica ha causato un blackout digitale che ha coinvolto milioni di utenti. L’anomalia tecnica ha provocato l’interruzione di numerosi servizi di intelligenza artificiale, interrompendo le attività online di molte persone. L’incidente ha evidenziato come un problema infrastrutturale possa avere ripercussioni su larga scala nel funzionamento dei sistemi digitali.

Un’anomalia tecnica ha colpito il cuore digitale di milioni di utenti nel tardo pomeriggio di ieri, 20 aprile, quando i principali servizi di intelligenza artificiale hanno subito interruzioni massicce. Il disservizio, iniziato intorno alle 16:00, ha interessato ChatGPT, con un picco di circa 4000 segnalazioni registrate su Downdetector verso le 16:30, ma ha coinvolto anche Gemini e Claude, che hanno mostrato segni di instabilità con rispettivamente 84 e 107 segnalazioni di malfunzionamento. Mentre le piattaforme sembravano colpite da un guasto simultaneo, l’analisi dei dati suggerisce che la causa non risieda nei server degli sviluppatori di IA, ma nella connettività territoriale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - IA in crisi: il blackout digitale causato dal guasto alla fibra Notizie correlate Tram deragliato a Milano, il blackout delle telecamere apre all'ipotesi di un guastoPochi secondi di buco nelle immagini della telecamera frontale del Tramlink sono bastati agli inquirenti per affiancare l'ipotesi di "eventuali... Ucraina, Kiev: vasto blackout nel Paese per guasto tecnicoUn vasto blackout dovuto a un guasto nel sistema elettrico sta causando un’interruzione di corrente in una vasta area dell’Ucraina. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Eni: Senza gas russo rischio blackout in Europa; BANGLADESH Dhaka, data center senza carburante: anche telecomunicazioni rischiano collasso; ChatGPT down, l'AI non funziona: come ripristinarla, cosa è successo; Sospeso lo sciopero autotrasportatori aprile, ma logistica ancora a rischio e caro gasolio: l’allarme per le PMI. La crisi internazionale si ripercuote anche sul turismo. Federalberghi lancia l'allarme per le incognite dell'estate. Il caro carburante e voli potrebbe incidere negativamente sulla stagione alle porte, dice il presidente regionale Fabrizio D'Agostino, "il governo di facebook FORUM ANSA | L'agricoltura Ue tra crisi e nuovo bilancio, con Elena Panichi (Dg Agri) e gli eurodeputati Fidanza (FdI) e Laureti (Pd). DIRETTA #ANSA x.com