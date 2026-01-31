Ucraina Kiev | vasto blackout nel Paese per guasto tecnico

Da lapresse.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un blackout improvviso ha colpito gran parte dell’Ucraina questa mattina. Un guasto nel sistema elettrico ha lasciato senza corrente molte zone del Paese, creando disagi e preoccupazione tra i cittadini. I tecnici stanno lavorando per ripristinare la situazione, ma al momento non ci sono ancora tempi certi.

Un vasto blackout dovuto a un guasto nel sistema elettrico sta causando un’interruzione di corrente in una vasta area dell’Ucraina. Lo riportano i media locali. Il ministro dell’Energia, Denys Shmyhal, ha confermato su Telegram che “si è verificata un’interruzione tecnologica con la chiusura simultanea della linea a 400 kV tra i sistemi elettrici di Romania e Moldavia e della linea a 750 kV tra la parte occidentale e centrale del Paese”. “Questo – ha aggiunto – ha causato un’interruzione a cascata della rete elettrica ucraina e l’attivazione delle protezioni automatiche presso le sottostazioni”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

ucraina kiev vasto blackout nel paese per guasto tecnico

© Lapresse.it - Ucraina, Kiev: vasto blackout nel Paese per guasto tecnico

Approfondimenti su Ucraina Kiev

Ucraina, pesante blackout in gran parte del paese: “Guasto tecnico”

Un blackout colossale ha colpito gran parte dell’Ucraina.

Notte di fuoco in Ucraina: la Russia colpisce le centrali, blackout in mezza Kiev

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Ucraina Kiev

Argomenti discussi: Guerra Ucraina, 2 morti in raid russi su città natale di Zelensky. Undici i feriti; L’attacco russo a Kiev, in Ucraina, lascia 1.700 edifici ancora senza riscaldamento, dice il sindaco.

ucraina kiev vasto blackoutUcraina, Kiev: vasto blackout nel Paese per guasto tecnicoUn vasto blackout dovuto a un guasto nel sistema elettrico sta causando un'interruzione di corrente in una vasta area dell'Ucraina. Lo riportano i media ... lapresse.it

ucraina kiev vasto blackoutGuerra, Ucraina al buio: un guasto tecnico provoca pesanti blackout. Da Mosca ancora droni su KievUn guasto nel sistema elettrico ucraino ha causato l'interruzione della corrente elettrica in una parte significativa del Paese. Lo riportano i media ucraini. Oggi alle 10:42 si è verificato un guast ... affaritaliani.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.