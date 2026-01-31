Ucraina Kiev | vasto blackout nel Paese per guasto tecnico

Un blackout improvviso ha colpito gran parte dell’Ucraina questa mattina. Un guasto nel sistema elettrico ha lasciato senza corrente molte zone del Paese, creando disagi e preoccupazione tra i cittadini. I tecnici stanno lavorando per ripristinare la situazione, ma al momento non ci sono ancora tempi certi.

Un vasto blackout dovuto a un guasto nel sistema elettrico sta causando un'interruzione di corrente in una vasta area dell'Ucraina. Lo riportano i media locali. Il ministro dell'Energia, Denys Shmyhal, ha confermato su Telegram che "si è verificata un'interruzione tecnologica con la chiusura simultanea della linea a 400 kV tra i sistemi elettrici di Romania e Moldavia e della linea a 750 kV tra la parte occidentale e centrale del Paese". "Questo – ha aggiunto – ha causato un'interruzione a cascata della rete elettrica ucraina e l'attivazione delle protezioni automatiche presso le sottostazioni".

