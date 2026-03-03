Tram deragliato a Milano il blackout delle telecamere apre all' ipotesi di un guasto

Un tram è deragliato a Milano e le telecamere di sorveglianza si sono spente pochi secondi prima dell’incidente, per poi riprendere immediatamente dopo. La rottura delle immagini ha sollevato l’ipotesi di un possibile guasto tecnico. Le telecamere si sono fermate prima della fermata saltata e hanno ripreso subito dopo, senza fornire ulteriori dettagli su quanto accaduto.

Pochi secondi di buco nelle immagini della telecamera frontale del Tramlink sono bastati agli inquirenti per affiancare l'ipotesi di "eventuali malfunzionamenti tecnici" a quella di "possibili errori umani". Nel decreto di sequestro notificato il 2 marzo all’azienda di trasporti milanese, Atm, i pm del capoluogo lombardo hanno teorizzato queste due possibilità per spiegare la dinamica del deragliamento del Tram 9, avvenuto a Milano il 27 febbraio., Le immagini della telecamera frontale, visionate dagli inquirenti, diventano nere mentre il mezzo di ultima generazione arrivava alla fermata saltata per poi ricomparire solo immediatamente dopo lo schianto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Tram deragliato a Milano, Sala: “Non sembra guasto, malore conducente credo tra ipotesi”(Adnkronos) – "Una tragedia: due morti, uno era un passante, l'altro era a bordo del tram”.

Tram deragliato, la polizia locale nella sede di Atm. Alle 8.30 di lunedì 2 marzo, gli investigatori del Radiomobile sono entrati nella palazzina di viale Monte Rosa 89, dove si trova la control room che monitora da remoto le linee metropolitane e i mezzi di superf - facebook.com facebook

Per il tram deragliato l’autista è indagato per disastro ferroviario e omicidio colposo #milano #2marzo #iltempoquotidiano x.com