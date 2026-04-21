Ia Bisio Engineering Group | Intelligenza deve trattenere il patrimonio cognitivo

Un rappresentante di un gruppo di ingegneria ha dichiarato che l’intelligenza artificiale sovrana si occupa di controllare e gestire i sistemi intelligenti, puntando a preservare il patrimonio cognitivo di aziende e istituzioni. La sua funzione principale è quella di prevenire la dispersione delle conoscenze e delle competenze all’interno delle organizzazioni, mantenendo un controllo diretto e strutturato sui processi intelligenti.

Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "L'intelligenza sovrana è l'intelligenza artificiale governata. Cerca di evitare la dispersione del patrimonio cognitivo delle aziende o delle istituzioni. Tradotto: l'intelligenza artificiale succhia dati e sulla base di questi dati impara. Se qualcuno dopo di voi fa l'accesso allo stesso modello, si nutre e si arricchisce del vostro know how e del patrimonio cognitivo. È importante, quindi, che l'Ai riesca a tenere il nucleo di un'azienda, di un'istituzione, al suo interno, senza condividerlo con concorrenti o con altre persone non volute. Questo rappresenta un vantaggio”. Esordisce così Aldo Bisio amministratore delegato di Engineering Group, oggi a Roma all'incontro ‘AI Italia.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ia, Bisio (Engineering Group): "Intelligenza deve trattenere il patrimonio cognitivo" Notizie correlate Leggi anche: Ia, Momola (Engineering): "Is-Ia architettura con profittabilità a 12-18 mesi" Prompt Engineering per tutti: Come comunicare efficacemente con l’IA per migliorare il lavoro quotidianoHai mai scritto una domanda a un’intelligenza artificiale e ricevuto una risposta che non ti aspettavi? Forse troppo generica, troppo lunga o... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Engineering lancia architettura italiana per intelligenza artificiale governabile, aperta e sostenibile. Engineering sviluppa IS-IA e lancia l’architettura italiana per l’intelligenza artificialeROMA (ITALPRESS) – Engineering, tra i leader della Digital Transformation in Italia e con un’importante presenza a livello internazionale, sviluppa IS-IA – Italy’s Sovereign Intelligence Architecture, ... italpress.com ComoLake, Bisio (Engineering): Con EnGpt aiutiamo a trasformare Ia in motore crescitaMilano, 15 ott.(Adnkronos) - L'Intelligenza Artificiale sta vivendo una nuova evoluzione: i Large Language Model continuano a rappresentare il cuore pulsante dell'AI generativa, ma nel frattempo gli ... iltempo.it