I Vocal Skyline al Teatro Goldoni di Venezia per il 25 Aprile

Sabato 25 aprile 2026 alle 18, il Teatro Goldoni di Venezia ospiterà uno spettacolo dei Vocal Skyline, un coro veneziano composto da 30 elementi. La serata sarà dedicata alla celebrazione della Liberazione e del patrono della città, San Marco. La formazione corale è attiva da oltre dieci anni e fa parte del cartellone ufficiale del Teatro Stabile Veneto. L’evento si svolge in un contesto di commemorazione e tradizione locale.

Sabato 25 aprile 2026 alle ore 18, il Teatro Goldoni di Venezia celebra la Liberazione e il patrono San Marco con lo spettacolo dei Vocal Skyline, formazione corale veneziana di 30 elementi presente da oltre dieci anni nel cartellone ufficiale del Teatro Stabile Veneto. Le giovani voci più.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate I Vocal Skyline al Teatro Goldoni: in scena AI e David BowieIl 25 aprile, in una data che per Venezia intreccia la solennità di San Marco alla celebrazione della Liberazione, il Teatro Goldoni si trasforma in... Leggi anche: "Matteotti (anatomia di un fascismo)", mercoledì 25 marzo lo spettacolo al Teatro Goldoni Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Il 25 aprile i Vocal Skyline in concerto al Goldoni di Venezia: Faremo incontrare AI e Bowie; I Vocal Skyline al Teatro Goldoni: in scena AI e David Bowie; Eternauti: Vocal Skyline al Teatro Goldoni con un omaggio a David Bowie; Screening e visite gratuite in Piazza Ferretto: sabato 18 la Medicina interna scende in campo. Eternauti: Vocal Skyline al Teatro Goldoni con un omaggio a David BowieIl 25 aprile il coro veneziano Vocal Skyline celebra David Bowie con un concerto che unisce musica, teatro e poesia. lavocedivenezia.it Venezia, al Goldoni i Vocal Skyline: Bowie e intelligenza artificiale in scena il 25 aprileAlle 18 al Teatro Goldoni debutta Eternauti di Marco Toso Borella: musica, teatro e poesia tra Bowie, IA e omaggio a San Marco. nordest24.it "ETERNAUTI. Viaggiatori dell'etere" Il 25 aprile Marco Toso Borella dirige i Vocal Skyline sul palco del Teatro Goldoni Venezia nel nuovo concerto-spettacolo per la Festa della #Liberazione e #SanMarco, patrono di #Venezia. Un omaggio al genio artistico facebook