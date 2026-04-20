I Vocal Skyline al Teatro Goldoni | in scena AI e David Bowie

Il Teatro Goldoni di Venezia ospita il concerto dei Vocal Skyline, una formazione che propone interpretazioni di brani di David Bowie e musica legata all’intelligenza artificiale. L’evento si svolge il 25 aprile, giorno in cui si festeggia anche la Liberazione, e la location si trasforma in un palco tra passato e futuro, con un programma che unisce musica classica e innovazione tecnologica.

Il 25 aprile, in una data che per Venezia intreccia la solennità di San Marco alla celebrazione della Liberazione, il Teatro Goldoni si trasforma in un portale spazio-temporale. Alle ore 18:00, i Vocal Skyline porteranno in scena "ETERNAUTI. Viaggiatori dell’etere", il nuovo spettacolo firmato.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Al Teatro Goldoni: Luca Barbareschi e Chiara Noschese portano la satira politica di David MametLa stagione del Teatro Goldoni si chiude con "November", commedia satirica di David Mamet nella traduzione di Luca Barbareschi e con la regia di... "L’Adelaide" di Sartorio torna in scena dopo oltre tre secoli al Teatro GoldoniTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) A distanza... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Il 25 aprile i Vocal Skyline in concerto al Goldoni di Venezia: Faremo incontrare AI e Bowie; Screening e visite gratuite in Piazza Ferretto: sabato 18 la Medicina interna scende in campo. Eternauti: Vocal Skyline al Teatro Goldoni con un omaggio a David BowieIl 25 aprile il coro veneziano Vocal Skyline celebra David Bowie con un concerto che unisce musica, teatro e poesia. lavocedivenezia.it Il 25 aprile i Vocal Skyline in concerto al Goldoni di Venezia: «Faremo incontrare AI e Bowie»Cosa resta dell’identità umana nell’era dell’algoritmo? Gli interrogativi sull’Intelligenza Artificiale incontrano il mito di David Bowie in un concerto-spettacolo firmato da Marco Toso Borella per le ... genteveneta.it Il 25 aprile i Vocal Skyline tornano sul palco del Teatro Goldoni con una nuova esibizione imperdibile! E tu ci sarai - facebook.com facebook