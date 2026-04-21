Oggi alle 18, la cantina La Vigna sul Mare parteciperà alla Design Week organizzata da DDDesign. La cantina, gestita dal ferrarese Massimo Masini e dalla moglie Francesca Serena Monghini, presenterà una selezione dei propri vini durante l’evento. La partecipazione si inserisce nel contesto delle iniziative promosse dalla manifestazione, che si svolge nella città.

La cantina La Vigna sul Mare, guidata dal noto professionista ferrarese Massimo Masini insieme alla moglie Francesca Serena Monghini, sarà tra i protagonisti dell’evento organizzato da DDDesign in programma oggi, dalle 18.30 alle 21, nel cuore della Design Week milanese. La partecipazione arriva a pochi giorni dalla presenza della realtà vitivinicola a Slow Wine Fair di Bologna, consolidando un momento di grande visibilità per l’azienda, sempre più apprezzata per la qualità e l’identità dei suoi vini. L’appuntamento milanese rappresenta un’occasione di incontro tra mondi diversi ma sempre più connessi: quello del vino artigianale e quello del design contemporaneo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I vini della Vigna sul Mare. Masini alla Design Week

EARLIER MY BATTERY DIED ON MY LIVE. PLANTS ARE IN. NOW I WATER!

Notizie correlate

Leggi anche: ISIA Research – New Design for a New World: il design come laboratorio del futuro alla Milano Design Week 2026

Leggi anche: Iqos e Devialet alla Milano Design Week con 'Soundsorial Design'

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: I vini della Vigna sul Mare. Masini alla Design Week; Terre d’Aenòr alla Milano Design Week: il Franciacorta biologico incontra design e couture - Radio Bruno; Milano Design Week 2026: il food & wine in scena tra design, creatività.

I vini della Vigna sul Mare. Masini alla Design WeekLa cantina La Vigna sul Mare, guidata dal noto professionista ferrarese Massimo Masini insieme alla moglie Francesca Serena Monghini, sarà tra i protagonisti dell’evento organizzato da DDDesign in ... ilrestodelcarlino.it

La Biblioteca del Grano si trasforma, a cavallo tra l'Art Week e la Design Week, grazie a due momenti di riposo condiviso e immaginazione corale https://shorturl.at/eokBh - facebook.com facebook

Milan Design Week is full of new objects. This year, maybe new recipes. In @sole24ore, Carlo Ratti on what design can learn from cooking: trial, adjustment, working with what’s at hand. Leggi l’articolo qui sotto, da pagina 1 alla 2: x.com