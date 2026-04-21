I trucchi della mafia per acquistare le case all' asta | il sistema Vulcano svelato in una riunione di Cosa nostra
Durante una riunione investigativa è stato rivelato il funzionamento di un sistema chiamato Vulcano, utilizzato da un'organizzazione criminale per acquistare immobili all'asta giudiziaria. Il metodo prevedeva il ricorso a un vero e proprio circuito di aziende e conti bancari per riciclare denaro e portare avanti gli acquisti immobiliari. La famiglia mafiosa coinvolta avrebbe coordinato questo sistema per operazioni illecite nel settore immobiliare.
Un vulcano negli affari illeciti. Un vulcano, soprattutto nella gestione del business delle aste giudiziarie, con cui la famiglia mafiosa di Brancaccio avrebbe riciclato denaro e acquistato case. Nomen omen, avrebbero detto i latini. Del resto, Giuseppe Vulcano, palermitano di 37 anni e titolare.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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