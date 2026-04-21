I trucchi della mafia per acquistare le case all' asta | il sistema Vulcano svelato in una riunione di Cosa nostra

Durante una riunione investigativa è stato rivelato il funzionamento di un sistema chiamato Vulcano, utilizzato da un'organizzazione criminale per acquistare immobili all'asta giudiziaria. Il metodo prevedeva il ricorso a un vero e proprio circuito di aziende e conti bancari per riciclare denaro e portare avanti gli acquisti immobiliari. La famiglia mafiosa coinvolta avrebbe coordinato questo sistema per operazioni illecite nel settore immobiliare.