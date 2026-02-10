Mafia il 10 febbraio di 40 anni fa iniziava il maxi processo a Cosa nostra

Quaranta anni fa, il 10 febbraio, a Palermo cominciò il maxi processo contro Cosa nostra. Fu un momento storico, un vero punto di svolta nella lotta contro la mafia. Per la prima volta, i boss vennero portati davanti ai giudici con prove concrete e testimonianze che li inchiodarono. Quel processo segnò l’inizio di un nuovo modo di combattere la criminalità organizzata, grazie anche alla presenza di magistrati come Falcone e Borsellino.

Il 10 febbraio di 40 anni fa iniziava a Palermo il maxi processo alla mafia. Fu una rivoluzione nella storia giudiziaria italiana e il primo, duro colpo a Cosa nostra inflitto dal pool voluto da Falcone e Borsellino. Servizio di Luigi Ferraiuolo

