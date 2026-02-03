Giorgio Armani | la nuova collezione rivive nella sua casa di Milano

Giorgio Armani apre le porte della sua casa di Milano per presentare la nuova collezione Primavera Estate. La campagna, scattata da Oliver Hadlee Pearch, trasforma l’abitazione del famoso stilista in un set fotografico. La scena mostra come l’eleganza e lo stile di Armani si riflettano anche negli ambienti più intimi.

La nuova campagna Primavera Estate firmata da Oliver Hadlee Pearch trasforma la dimora di Giorgio Armani in un set dove. La nuova campagna Primavera Estate firmata da Oliver Hadlee Pearch trasforma la dimora di Giorgio Armani in un set dove moda e memoria si fondono Non è un semplice set fotografico, ma un passaggio di testimone silenzioso tra le mura che hanno visto nascere il mito. La nuova campagna pubblicitaria di Giorgio Armani per la stagione Primavera Estate 2026 sceglie una narrazione intima, quasi sussurrata, ambientando i nuovi scatti all’interno della storica residenza milanese dello stilista. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Giorgio Armani ha scelto ancora una volta la sua casa di Milano come sfondo per la nuova campagna pubblicitaria.

La nipote di Re Giorgio si appresta a portare la sua visione nella moda di tutti i giorni.

