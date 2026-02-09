Lecce brilla nella collezione numismatica con la moneta dedicata alla sua storia

Lecce brilla nella collezione numismatica con una moneta dedicata alla sua storia. Questa volta il centro dell’attenzione è il ministero dell’Economia e delle Finanze, dove si è tenuta la presentazione ufficiale. La moneta, parte della collezione 2026 coniata dalla Zecca dello Stato, celebra la città e il suo patrimonio. Roma si tinge di pietra leccese per un giorno, mostrando l’interesse di istituzioni e collezionisti verso questa novità.

LECCE – Roma si tinge del color pietra leccese per un giorno. Presso la sede del ministero dell'Economia e delle finanze, è stata ufficialmente presentata la moneta dedicata a Lecce, prestigioso tassello della collezione numismatica 2026 coniata dalla Zecca dello Stato.

