Lecce brilla nella collezione numismatica con la moneta dedicata alla sua storia

Lecce brilla nella collezione numismatica con una moneta dedicata alla sua storia. Questa volta il centro dell’attenzione è il ministero dell’Economia e delle Finanze, dove si è tenuta la presentazione ufficiale. La moneta, parte della collezione 2026 coniata dalla Zecca dello Stato, celebra la città e il suo patrimonio. Roma si tinge di pietra leccese per un giorno, mostrando l’interesse di istituzioni e collezionisti verso questa novità.

Presentata la collezione Numismatica 2026 della Repubblica Italiana

Questa mattina a Roma è stata presentata la nuova collezione numismatica 2026 della Repubblica Italiana.

Una moneta dedicata a Lecce coniata dalla Zecca dello Stato
Oggi a Roma, nella sede del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stata presentata la moneta dedicata a Lecce, parte della collezione numismatica 2026 coniata dalla Zecca dello Stato.

Presentata la moneta dedicata a Lecce, 'città ha trasformato pietra in luce'
Lecce entra a far parte della collezione numismatica 2026 coniata dalla Zecca dello Stato. La moneta dedicata al capoluogo barocco salentino è stata presentata oggi a Roma nella sede del ministero dell'Economia e delle Finanze.

