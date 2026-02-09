Lecce brilla nella collezione numismatica con la moneta dedicata alla sua storia
Lecce brilla nella collezione numismatica con una moneta dedicata alla sua storia. Questa volta il centro dell’attenzione è il ministero dell’Economia e delle Finanze, dove si è tenuta la presentazione ufficiale. La moneta, parte della collezione 2026 coniata dalla Zecca dello Stato, celebra la città e il suo patrimonio. Roma si tinge di pietra leccese per un giorno, mostrando l’interesse di istituzioni e collezionisti verso questa novità.
LECCE – Roma si tinge del color pietra leccese per un giorno. Presso la sede del ministero dell’Economia e delle finanze, è stata ufficialmente presentata la moneta dedicata a Lecce, prestigioso tassello della collezione numismatica 2026 coniata dalla Zecca dello Stato.L’evento ha visto la.🔗 Leggi su Lecceprima.it
Approfondimenti su Lecce Moneta
Deniz Gul brilla con il Porto: chi è la baby stellina che sta incantando alla corte di Farioli. La sua storia
Deniz Gul si sta distinguendo con il Porto, attirando l’attenzione per le sue qualità e il suo ruolo nella squadra di Farioli.
Presentata la collezione Numismatica 2026 della Repubblica Italiana
Questa mattina a Roma è stata presentata la nuova collezione numismatica 2026 della Repubblica Italiana.
Ultime notizie su Lecce Moneta
Una moneta dedicata a Lecce coniata dalla Zecca dello StatoOggi a Roma, nella sede del Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stata presentata la moneta dedicata a Lecce, parte della collezione numismatica 2026 coniata dalla Zecca dello Stato. All’evento ... leccesette.it
Presentata la moneta dedicata a Lecce, 'città ha trasformato pietra in luce'Lecce entra a far parte della collezione numismatica 2026 coniata dalla Zecca dello Stato. La moneta dedicata al capoluogo barocco salentino è stata presentata oggi a Roma nella sede del ministero del ... ansa.it
Quotidiano di Puglia. . Il Lecce in avanti non brilla: zero gol tra Inter e Milan ma c'è di più. La squadra salentina crea poco. Solo un problema del centravanti o più generale La discussione durante Tornelli & Ritornelli. #Lecce #calcio #attacco #football #soccer facebook
#Salentini, a secco di vittorie da due mesi, e #friulani - intenzionati a strappare il tris di successi in #SerieA - pronti al duello del Via del Mare. Riusciranno gli uomini di Di Francesco a sfruttare un campo che brilla nei precedenti x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.