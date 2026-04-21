I tecnocapitalisti della sorveglianza hanno un piano per aiutare l'Occidente a dominare il mondo letteralmente

Negli ultimi anni, aziende tecnologiche e aziende di sorveglianza hanno sviluppato strumenti avanzati di controllo e monitoraggio che vengono impiegati anche nella creazione di armi basate sull'intelligenza artificiale. Questi strumenti sono stati utilizzati per rafforzare le capacità di difesa e deterrenza di alcune nazioni, con progetti e investimenti che coinvolgono sia il settore privato che quello pubblico. Il processo di espansione delle tecnologie di sorveglianza e delle armi autonome si sta verificando già da diverso tempo.

Sorveglianza e controllo, utilizzo dell'AI per la costruzione di armi in grado di garantire una nuova deterrenza, aziende tecnologiche che contendono allo Stato il monopolio della forza in nome della "difesa dell'Occidente": no, non parliamo di un futuro distopico, ma di un processo già in atto. I 22 punti del manifesto politico di Palantir.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Glenn Diesen all’Onu: all’Occidente interessa più logorare la Russia che aiutare l’UcrainaL’intervento tenuto da Glenn Diesen al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 22 febbraio 2026, e pubblicato poi in traduzione italiana, non è... Crimini di guerra: il piano per dominare i popoli e le risorseA Perugia, durante la serata che ha chiuso la ventesima edizione del Festival internazionale del Giornalismo, il magistrato Rosario Aitala ha offerto...