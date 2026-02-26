Durante una riunione al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, un esperto ha espresso dubbi sulla reale motivazione dietro le politiche occidentali riguardo alla crisi ucraina. La sua analisi suggerisce che l’obiettivo principale potrebbe essere più orientato a indebolire la Russia che a sostenere effettivamente l’Ucraina, lasciando spazio a diverse interpretazioni sulle strategie adottate a livello internazionale.

L’intervento tenuto da Glenn Diesen al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 22 febbraio 2026, e pubblicato poi in traduzione italiana, non è stato un semplice contributo accademico sul conflitto ucraino. È stato, piuttosto, un atto d’accusa contro il modo in cui l’Occidente ha raccontato, deformato e infine irrigidito politicamente la guerra in Ucraina. Il cuore del suo ragionamento è netto: il conflitto non si combatte solo sul terreno, nelle trincee e nei centri di comando, ma anche nello spazio informativo, dove i media modellano la percezione pubblica, delimitano ciò che è dicibile e, soprattutto, rendono possibili o impossibili determinate scelte politiche. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Glenn Diesen all’Onu: all’Occidente interessa più logorare la Russia che aiutare l’Ucraina

Busificazione e diserzioni: ne prendono coscienza in Ucraina, all’ONU e in OccidenteDue temi scottanti per la società ucraina e per quella occidentale sono emersi negli ultimi tempi anche sui media mainstream.

Chiese Ucraina: “La Russia è uno stato terrorista. Onu condanni”La Russia è uno stato terrorista per le sofferenze che sta causando al popolo ucraino.

Discussioni sull' argomento Glenn Diesen all’ONU: la manipolazione dei media nella guerra in Ucraina; Trappola Ucraina: perché l’Europa è la vera sconfitta. L’intervista di Gaiani a Polivox; 25 Febbraio 2026.

Glenn Diesen... Uno dei più osceni ciucciaPutin presenti su piazza trova ospitalità su Analisi Difesa... Ovviamente... analisidifesa.it/2026/02/glenn-… x.com

L'Angelo Sterminatore. . Siamo testimoni di un momento storico senza precedenti: la frammentazione e il potenziale crollo del sistema finanziario internazionale dominato dagli Stati Uniti per oltre 80 anni. In questo video, Larry Johnson e Glenn Diesen analizz facebook