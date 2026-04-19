Durante la serata conclusiva del Festival internazionale del Giornalismo a Perugia, il magistrato Rosario Aitala ha analizzato la questione dei crimini di guerra, concentrandosi su come siano stati pianificati per controllare popolazioni e risorse. La discussione ha coinvolto aspetti legali e processuali legati a queste vicende, offrendo una panoramica sulla giustizia penale a livello internazionale. L'evento ha visto la partecipazione di giornalisti e professionisti del settore.

A Perugia, durante la serata che ha chiuso la ventesima edizione del Festival internazionale del Giornalismo, il magistrato Rosario Aitala ha offerto una lettura profonda della giustizia penale globale. Il primo vicepresidente della Corte penale internazionale è intervenuto in un dialogo con il giornalista Nello Scavo, portando l’attenzione su come le violazioni dei diritti umani non siano semplici atti di crudeltà, ma manovre finalizzate al controllo, territoriale e sociale. La radice del potere dietro le violazioni internazionali. Analizzando la natura dei crimini che colpiscono l’umanità, Aitala ha spiegato che tali eventi rappresentano vere e proprie degenerazioni della politica stessa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crimini di guerra: il piano per dominare i popoli e le risorse

Hitler l'itinéraire complet : lieux clés de son pouvoir à sa chute - Documentaire Histoire -MDW

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