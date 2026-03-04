Non tutti gli italiani vogliono lasciare Dubai | la storia di Marianna l’imprenditrice pescarese che crede nelle opportunità

Tra gli italiani a Dubai ci sono anche imprenditori che hanno scelto di rimanere, come Marianna, un’imprenditrice pescarese. Mentre molti cercano di tornare in Italia, altri credono nelle opportunità offerte dalla città e stanno lavorando per consolidare la loro presenza. La loro decisione di restare rappresenta un elemento di diversità tra gli italiani che si trovano nella metropoli degli Emirati.

Al settore dell'estetica ha dedicato i "primi" 40 anni della sua attività professionale e 15 giorni fa si è trasferita con il marito nell'Emirato dove ha aperto la DoubleM Academy, accettando la sfida della formazione per dare un futuro alle nuove generazioni. "Per ora la situazione è abbastanza tranquilla. Non sappiamo come evolverà e se dovremo tornare lo faremo, ma al progetto non rinunciamo " A Dubai non ci sono solo italiani che cercano di tornare a casa, ma anche quelli che vogliono restare perché è lì che hanno deciso di costruire il loro futuro professionale. Nessuna intenzione di ripartire per ora, ma la speranza che possa presto arrivare una soluzione capace di far sì che un sogno realizzato possa diventare una solida realtà. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Zelensky: "Sia gli Usa che la Russia vogliono farci lasciare il Donbass""Washington e Mosca stanno entrambe esercitando pressioni su Kiev affinché ceda al Cremlino il Donbass in un eventuale accordo per porre fine alla...

Tajani: Stiamo assistendo tutti gli italiani, molti rientrano dalle Maldive attraverso DubaiLa caduta del turbante, ecco Il Tempo di oggi: come fate a non abbonarvi? (Agenzia Vista) Roma, 01 marzo 2026 "Seguiamo anche la situazione in...

Una selezione di notizie su Non tutti gli italiani vogliono....

Temi più discussi: Italiani bloccati a Dubai e nel Golfo, cosa rischiano e cosa aspettarsi; Italiani bloccati a Dubai, tra loro 200 studenti. La Farnesina crea la 'Task Force Golfo'; Italiani bloccati nel Golfo, oggi nuovi rimpatri: le indicazioni della Farnesina; Piovono missili | La commedia umana degli italiani a Dubai sembra un film di Vanzina.

Il punto sugli italiani bloccati a Dubai: in centinaia non sanno ancora come tornareFra loro anche la figlia di un piacentino in attesa di trapianto di midollo e un avvocato romano alle prese con voli da 15mila euro. Le storie di chi è ... avvenire.it

Rientrano in Italia gli studenti italiani bloccati a Dubai, Martina: «Stiamo bene, ma abbiamo paura. Non siamo abituati a vivere queste cose sulla nostra pelle, è surreale ...In viaggio per un progetto formativo internazionale, Martina e altri 200 studenti italiani si sono ritrovati bloccati a Dubai quando gli attacchi in Medio Oriente hanno chiuso l’aeroporto. Tra ansia, ... vanityfair.it

Paura a Dubai per Pirlo e la moglie Valentina Baldini facebook

La guerra non è altrove: l'escalation colpisce Dubai e travolge le famiglie - News x.com